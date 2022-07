Accueil ... ... Division 1A FC Bruges Mignolet homme du match, Skov Olsen et Jutglà impressionnent: les notes des Brugeois après la victoire contre Genk Vainqueurs d'un bon Genk (3-2), les champions en titre ont parfaitement entamé le championnat. Pierric Brison Spécialiste Club Bruges ©Belga

Mignolet 9 Cinq arrêts, face à Ito, Hrosovsky, Oyen et Dessers, en cinq minutes, puis il est crucifié au petit rectangle par l'attaquant limbourgeois (30e) et Trésor, au retour des vestiaires. Sans ses parades, Bruges n'aurait eu aucune chance.



Mata 7 Gros retour quand Dessers filait au but (43e) et Ito (71e), il a quand même eu de gros clients à la course, avec Oyen, Paintsil et le Japonais. Bloqué par Skov Olsen, il n'a pas pu prendre son couloirMechele 3 : Isolé face à Dessers, il s'est fait manger tout cru, au point de perdre la confiance et de laisser son adversaire faire ce que bon lui semblait. Nettement meilleur en seconde période, où il n'a presque rien donné.



Nsoki 4 Pas dans sa rencontre, à l'image du coup de boule qu'il avait asséné durant la préparation. Une remise en question est bien nécessaire.



Skov Olsen 8 Auteur d'une superbe frappe enroulée pour l'ouverture du score et de précision pour le 3-2, il a constamment provoqué ses adversaires. Arteaga a même dû être remplacé à la pause. De bons débordements et une confirmation, le Danois se sent bien à Bruges.



Mbamba 4 Il n'a pas su ratisser assez large devant sa défense, l'exposant beaucoup trop. Logiquement sorti à la pause pour une solution plus défensive, Balanta.



Vormer 6 Il a bousculé Trésor quand il le pouvait et a montré de la bonne volonté. Quelques combinaisons aussi. Mais parfois pris de vitesse par les infiltrations limbourgeoises.



Vanaken 6 Il souffre encore physiquement par manque...