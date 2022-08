Joseph Akpala, l'ancien brugeois, raccroche les crampons

Après une aventure au Dinamo Bucarest (Roumanie) qui s'est terminée par des soucis financiers, l'attaquant Joseph Akpala a mis un terme à sa carrière de joueur. "Je suis revenu en Belgique, à Bruges, pour suivre les cours d'entraîneur UEFA A. C'est mieux pour les enfants et la famille", déclare celui qui a quitté le Nigéria pour Charleroi (2006-2008), avant de rejoindre le Club Bruges (2008-2012) et de porter également les couleurs du KV Ostende (2015-2018 et 2019-2020), en Pro League.

Auteur de près de 120 buts tout au long de son parcours professionnel, il a aussi séduit le public par son grand sourire, son amabilité et son désir d'intégration. "J'en ai fini avec le football. Cela fait déjà quelques mois que je n'ai plus joué un match et je ne m'entraîne que pour garder la forme et rester en bonne santé. J'aimerais passer mon diplôme et peut-être devenir entraîneur au Club Bruges."