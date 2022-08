Le FC Bruges prêt à faire des folies pour Berge

Le Standard avait payé "momentanément" 11,7 millions pour Vanheusden (une clause de revente était prévue), Anderlecht, 9,7 millions pour Stanciu et déjà le Club, 9 pour Sowah.

Si la somme est impressionnante, elle ne surprend, en fait, personne. D’abord, parce que les Blauw en Zwart ont déjà encaissé plus de 60 millions, grâce aux départs d’Openda (9,8M), Okereke (10M ?), Nsoki (12M) et De Ketelaere (32M). Ensuite, parce qu’il s’agit d’un poste-clé à renforcer : milieu défensif. Celui qui doit apporter l’équilibre à l’équipe. Odoi et Balanta, selon le contexte, ont prouvé leur importance la saison passée. Enfin, parce que la direction était déjà prête à mettre 13 millions d’euros pour… Wanyama. Pourtant, le Kenyan a déjà 28 ans et a multiplié les problèmes au genou ces derniers mois.

Mais Sheffield United demande 20 millions. Logique, les Anglais avaient déboursé 23 millions pour le milieu de terrain en janvier 2020 et il n’a toujours que 24 ans. Les Flandriens feront-ils "l’effort" pour trouver un accord ? Il faudra pour cela doubler le montant record d’un club belge et amputer une bonne partie du budget.

De son côté, Sander Berge ne serait pas contre un retour en Belgique, où il a déjà été champion avec Genk. Son ambition n’est pas de passer douze mois supplémentaires en Championship. Toutefois, il espère encore recevoir une proposition de Premier League pour retourner dans la compétition où il pensait s’installer sur le long terme.

Un dossier donc délicat à boucler pour les Brugeois, qui présentent les arguments habituels : jouer le haut du classement, participer à la phase de poules de la Ligue des champions et ainsi se mettre en vitrine. Une étape par laquelle le Norvégien est déjà passé.