Hoefkens, vu par ses anciens coéquipiers : “Je ne l’imaginais pas devenir entraîneur”

La victoire en Supercoupe face au rival gantois est déjà loin. Avec le 4 sur 9 et les sifflets du public, le Club Bruges est déjà sous pression avant de se rendre à OHL. Et les regards sont tournés vers l’entraîneur, comme à chaque temps faible. D’autant...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous