Hans Vanaken réagit à la polémique: "Pour Vormer, c’est ennuyeux et douloureux"

L'annonce de la sélection, où ne figuraient pas Hendry, Balanta et Ruud Vormer, a fait beaucoup de bruit. "Vormer ? Nous, les joueurs, on ne peut pas trop s'exprimer à ce sujet, a réagi Vanaken. C'est entre lui et le club que ça se passe. C'est sûr que la situation est très ennuyeuse et douloureuse pour lui. Il a tout donné pour Bruges pendant sept ou huit ans."

Le meneur de jeu a également commenté ses deux penaltys repoussés par Cojocaru. "Cela ne m'empêchera pas de me charger du prochain coup de réparation, affirme le Diable rouge. Ma technique, c'est de choisir à l'avance où je vais frapper et puis je ne change plus. Je ne regarde plus le gardien. S'il choisit le bon côté… Heureusement, à 0-3, ce n'était pas trop grave."

La sortie sur blessure de Skov Olsen (cheville) en première période l’était probablement nettement plus.