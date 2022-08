A Bruges, Bjorn Meijer monte en puissance: "Notre dernier geste aurait dû être plus juste"

"La victoire aurait pu être plus large", estimait l’auteur du deuxième but. "Notre dernier geste aurait dû être plus juste. On s’est procuré beaucoup d’occasions, avec de multiples tentatives, sans réussir à tuer le match."

Le Néerlandais reconnaissait que, collectivement, le niveau de jeu n'était pas encore excellent. "Nous devons encore franchir une étape car nous n'avons pas si bien joué que ça. Si nous évoluons à notre niveau, nous ne devrions pas laisser filer des points comme nous l'avons déjà fait."

Le gaucher a également commenté la situation de son coéquipier Hans Vanaken. "Si je n'avais pas lu hier par hasard qu'il y avait cette offre (de West Ham), je n'aurais rien remarqué. Son comportement n'a absolument pas changé. Hans est un grand joueur et j'espère qu'il restera."