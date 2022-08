Dedryck Boyata signe au Club de Bruges jusqu'en 2025

Dedryck Boyata quitte le Hertha Berlin et s'est engagé pour trois saisons avec le Club de Bruges, a annoncé le club de la Venise du Nord lundi.

Le Diable Rouge, 31 ans, était sur une voie de garage au Hertha Berlin, club qu'il avait rejoint en 2019 et où il était sous contrat jusqu'en 2024. Il avait dû céder le mois dernier le brassard de capitaine du club berlinois qu'il portait depuis deux ans.

A Bruges, Boyata va découvrir la D1 belge. Passé par les équipes de jeunes de Saint-Josse, du White Star Woluwé et du FC Brussels, le défenseur était parti finir sa formation à Manchester City en 2006 à l'âge de 15 ans. Il a débuté en équipe première des Citizens en janvier 2010. Il a joué 17 matches avec l'équipe A cette saison-là et a été appelé en équipe nationale, pour le match contre l'Autriche (4-4) du 12 octobre 2010 en qualifications pour l'Euro 2012.

Le Bruxellois a ensuite été prêté à Bolton (2011-2012) et au FC Twente (2012-2013). Il avait resigné en mai 2014 un contrat de deux ans mais était sur une voie de garage à City, et s'était engagé pour quatre ans avec le Celtic en 2015.

En quatre ans à Glasgow, il a été quatre fois champion d'Ecosse, de 2016 à 2019 et a remporté la Coupe d'Ecosse en 2017 et 2018. Boyata, qui compte 31 sélections avec les Diables Rouges, avait quitté le Celtic pour Berlin en 2019, et avait joué un rôle important dans le maintien du club en Bundesliga la saison dernière.