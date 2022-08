Noa Lang parti pour prolonger son aventure brugeoise? "Il a tourné le bouton"

À 16 jours de la fin du mercato, on n'entend plus parler d'un transfert de Noa Lang dans les coulisses du stade Jan Breydel. Alors que son comparse Charles De Ketelaere est parti pour un petit pactole du côté de l'AC Milan, le Néerlandais est toujours à quai dans la Venise du Nord.

Pourtant, début juin, Noa Lang ne se voyait pas faire de vieux os dans notre championnat : "Je n'ai plus rien à apprendre en Belgique. Je manquerai à la Belgique quand je serai parti. L'année prochaine, vous allez prier pour qu'il y ait un nouveau Noa Lang en Belgique mais vous aurez du mal à le trouver", expliquait-t-il à l'époque.

Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis lors et il est de plus en plus probable que "le nouveau Noa Lang" soit... Noa Lang lui-même. Le Nieuwsblad a interrogé la maman du fantasque néerlandais et a en effet expliqué qu'un transfert n'était plus à l'ordre du jour : "Évidemment, Noa veut atteindre le top mondial un jour mais il ne reste plus qu'une grosse dizaine de jours avant la fin du mercato, donc cela devient court", a-t-elle déclaré, "et il partira uniquement pour le club idéal. Si ce n'est pas le cas, il va simplement rester."

Des propos qui tranchent considérablement avec le discours de son fils ces dernières semaines. Le Néerlandais ne voyait pas d'alternative à un départ. A-t-il réussi à faire le deuil de son transfert vers un club du top cet été ? "Cela n'a absolument pas été un problème", a confirmé sa maman à nos confrères néerlandophones, "Noa est apprécié à Bruges, il y est bien, proche de sa famille. Il va également à nouveau jouer la Ligue des Champions et il y aura la Coupe du monde dans la foulée. C'est donc important qu'il puisse jouer. Il n'y a aucun doute là-dessus : il est heureux à Bruges et n'est pas contre la possibilité de rester une année supplémentaire. Il ne s'encombre pas des rumeurs de transfert dans sa tête. Il a tourné le bouton."

Une bonne nouvelle donc pour les dirigeants brugeois qui essayent désormais de convaincre le capitaine Hans Vanaken de rester une année supplémentaire. Ce qui ne sera pas simple au vu de l'intérêt de West Ham et de la volonté du joueur, à 30 ans, de tenter une aventure à l'étranger.