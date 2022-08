Et si Paqueta faisait capoter le transfert de Vanaken à West Ham?

Les négociations continuent entre Bruges et West Ham afin d'attirer Hans Vanaken du côté de Londres. Pour le Diable rouge, les raisons de changer d'air sont multiples. "C'est peut-être la dernière chance pour moi de franchir une étape dans ma carrière. Est-ce qu'il s'agissait de mon dernier match ici ? C'est possible", avait-il notamment expliqué.

Les Hammers ont également des raisons de s'intéresser à son profil. Vanaken est Diable rouge affirmé, connaît le haut niveau avec la Ligue des champions et n'est pas très cher pour les standards de la Premier League.

D'abord fermé à l'idée de le vendre, Bruges s'est peu à peu ouvert aux désirs de son maître à jouer. Mais les Blauw en Zwart veulent d'abord trouver un remplaçant à son numéro 20. Ce qui ne fait pas du tout les affaires de David Moyes et sa direction. Après un zéro sur neuf en trois journées, West Ham est dos au mur. Et veux des recrues rapidement pour venir aider l'équipe à garder la belle dynamique de l'an dernier. Pour ce faire, les Anglais s'intéressent à d'autres dossiers. Comme les joueurs de Chelsea Conor Gallagher (22 ans) et Ruben Loftus-Cheek (26 ans). Mais, surtout, le dossier le plus brûlant semble être celui de Lucas Paqueta.

En France, plus besoin de présenter celui que l'on voit comme l'un des cracks de Ligue 1. International brésilien, il a notamment marqué 21 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues pour Lyon. David Moyes ne se cache pas pour clamer son intérêt. "Nous avons fait une offre pour lui", a déclaré l'entraîneur en conférence de presse. "Il peut jouer 10, 8, joue comme un faux 9. Je pense que son style de jeu est vraiment bon. Cela ne garantit pas toujours que cela fonctionne, mais j'espère que cela aidera à s'améliorer." Ce mercredi soir, le journal L'Equipe va même plus loin et annonce que Lyon a refusé une offre de... 50 millions d'euros ! La nouvelle direction et Jean Michel Aulas souhaiteraient au moins 60 millions d'euros pour l'Auriverde.

Cette offre douche-t-elle la possibilité de voir Vanaken sous le maillot des Hammers? Toujours lors de la même conférence de presse, le bavard Moyes est également revenu sur le cas du joueur passé par Lokeren. Et il a admis que son club avait soumis "une offre améliorée" pour le joueur. Selon les médias flamands, elle devrait s'élever à 11 millions d'euros plus 2 de bonus. Ce qui devrait contenter Bruges qui voulait plus de dix millions.

Ce qui signifie que Vanaken (30 ans) est beaucoup moins cher... mais beaucoup plus vieux. Rétrospectivement, les Hammers n'ont jamais déboursé plus de dix millions d'euros pour un trentenaire. Paqueta a six ans de moins et pourrait représenter une plus-value rapide sur le marché en cas d'explosion. De son côté, Lyon ne regrettera pas son investissement. Acheté 20 millions en 2020 à l'AC Milan, Paqueta va au moins ramener le double ou le triple aux Gones. Une perspective qui "enchante" les Londoniens qui espèrent réaliser la même opération d'ici quelques années.

Une chose est certaine, la tactique utilisée par West Ham pose question. Mais elle n'est pas nouvelle. The Athletic précise que le club utilise souvent ce procédé de faire plusieurs offres et de choisir celle qui, finalement, lui convient le mieux. La direction va devoir choisir entre l'âge d'un joueur d'une part et l'investissement d'autre part. Un choix cornélien qui devrait trouver son épilogue rapidement.