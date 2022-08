De retour à Bruges, Boyata reste ambitieux avec les Diables: “Jouer un 3e tournoi”

Dedryck Boyata a retrouvé la Belgique presque 15 ans après l'avoir quittée et a joué ses premières minutes avec la vareuse brugeoise. "Une entrée au jeu pas facile dans ce genre de match. On subissait à 1-3, mais je suis content puisqu'on a gagné", souriait le défenseur au micro d'Eleven. Charleroi nous a mis la pression et menait à domicile, mais on a fait preuve de mentalité pour revenir, mettre le troisième but, puis contrôler."

Dans les tribunes, Roberto Martinez était un spectateur attentif. À trois mois de la Coupe du monde, le sélectionneur tient évidemment Boyata (31 sélections) à l'œil. "Bien sûr que le Mondial est un objectif. Mon but est de pouvoir prester de la meilleure manière possible ici dans les deux ou trois prochains mois pour en être. J'ai déjà disputé deux grands tournois avec la Belgique et mon but est d'en jouer un troisième et peut-être dernier. J'ai eu l'opportunité de signer ici et, après en avoir parlé avec mon entourage et ma femme, j'ai opté pour un retour en Belgique. Bruges a une équipe très compétitive qui joue toutes les compétitions (dont la C1), c'est un bonus."