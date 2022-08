Ferran Jutgla est impatient de retrouver l'Atlético en Champions League: "Je les ai déjà affrontés en D3"

Avec déjà 11 buts, toutes compétitions confondues, Ferran Jutglà a parfaitement réussi ses débuts à Bruges.

"Sur le deuxième but, j'attends de voir Nielsen m'accompagner. Avec Sowah, ils ont bien ouvert la défense de Charleroi et j'en ai profité. Je suis évidemment heureux de marquer des buts qui rapportent des points à l'équipe. Je me sens incroyablement bien à Bruges, depuis mon arrivée", expliquait le Catalan, avec une poche de glace au niveau de sa cheville droite. "J'ai juste reçu un mauvais coup sur la dernière action, avant de sortir. Rien de grave."

Sa place dans le onze de base ne souffre d’aucune contestation. Car, en plus de ses réalisations, sa participation au jeu est excellente. Et sa complicité avec Kamal Sowah ne cesse de s’améliorer.

"Je crois qu’on s’entend bien sur le terrain parce que nous sommes deux joueurs très travailleurs, avec et sans le ballon. Du coup, on profite à chaque fois du boulot abattu par l’autre."

Le Ghanéen a déjà délivré deux passes décisives cette saison. À chaque fois pour l’Espagnol.

Pour Ferran Jutglà, la semaine a été particulièrement bonne. Un but contre Courtrai, un doublé au Mambourg… et le tirage de la C1.

"J’ai déjà affronté l’Atlético Madrid il y a quatre ans, alors que je n’évoluais qu’en troisième division, lors d’un match de Coupe d’Espagne. Je reviendrai dans un autre contexte et j’en suis fier. Au final, le tirage est bon et nous espérons être compétitifs lors de chaque match pour proposer de belles choses."

Les Blauw en Zwart défieront également Porto et Leverkusen.