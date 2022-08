Le défenseur du FC Bruges Jack Hendry va signer à Cremonese

L’Écossais de 27 ans n’a plus été repris par Carl Hoefkens depuis la défaite à Eupen.

Selon nos informations, Jack Hendry devrait finalement être prêté à Cremonese, club italien promu en Serie A cette saison, après avoir été cité à la Salernitana. La direction du FC Bruges recherchait depuis plusieurs semaines une solution pour son défenseur écossais de 27 ans.



Recruté l'année passée à Ostende, pour près de 5 millions d'euros, il s'était rapidement imposé en défense centrale, sous les ordres de Philippe Clement. Avec quelques solides prestations, notamment en Ligue des champions. Sa situation s'est toutefois dégradée avec l'arrivée d'Alfred Schreuder. Le Néerlandais lui a donné sa chance, mais n'était pas convaincu par ses qualités. Il a notamment été expulsé à deux reprises en quelques jours, à la fin de l'hiver, avant de s'asseoir sur le banc jusqu'à la fin de saison. Ou presque, car il avait trouvé le chemin des filets lors du match du titre, sur la pelouse de l'Antwerp, durant les Champions playoffs.



Sauf que Carl Hoefkens partageait l'avis d'Alfred Schreuder. Il ne l'a aligné que lors du déplacement à Eupen, défaite 2-1 à la clef. Pour une question de "profil", l'entraîneur ne comptait plus du tout sur Jack Hendry, qui n'était même plus repris dans la sélection. Bref, une porte de sortie devait être trouvée.



Et ce sera donc à Cremonese, qui a déjà recruté le Brugeois David Okereke, cet été. Pour Jack Hendry, il s'agira d'un prêt avec option d'achat.