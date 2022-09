Simon Mignolet séduit par Abakar Sylla : "Il a les qualités pour faire une belle carrière"

Même si c'est Sylla qui a reçu le micro pour commencer le chant de la victoire, le nom de Simon Mignolet a aussi été scandé par le Jan Breydel. Le portier a réalisé deux grands arrêts. "Je l'avais dit : si tu veux gagner en Ligue des champions, il faut bien défendre. On a bien joué en première période avec la possession du ballon. Et puis on savait bien qu'à 1-0, ils allaient pousser dans les vingt dernières minutes. On a eu un peu de chance avec le but annulé, il en faut à ce niveau-là. Mais mes coéquipiers ont surtout bien défendu. Je suis content de la manière et d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Club Bruges."

Une histoire que Sylla n'oubliera pas de sitôt. "Il est en train de montrer ses qualités, ajoute Mignolet. Il n'est pas avec nous juste pour nous aider. C'est déjà un très bon joueur, à 19 ans. Il nous écoute, il apprend très vite et énormément. Il a les qualités pour faire une belle carrière."

À condition de ne pas s'enflammer. "Je ne veux pas parler de Porto. Car ce samedi, à Seraing, ce sera un match piège pour les jeunes, au lendemain d'une victoire en C1."