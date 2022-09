Conceição claque la porte de la conférence de presse, la voiture de sa famille attaquée: Porto en ébullition après la gifle contre Bruges

Chassez le naturel, il revient au galop. Dans nos colonnes, l'ancien joueur de Bruges et de Porto, Edgaras Jankauskas, annonçait que Conceição avait "trouvé un antidote pour se canaliser".

Peut-être avait-il laissé son remède au vestiaire? Car le Portugais a rapidement montré son vrai visage en conférence de presse. Et on peut le comprendre: ses joueurs venaient de prendre une véritable gifle face au FC Bruges dans l'Estadio o Dragão.

Face aux médias, l'ancien capitaine du Standard n'aura tenu... que deux questions. "Je ne vais pas remettre en question tout ce sur quoi nous nous sommes entraînés récemment", a-t-il d'abord répondu très irrité. "La semaine dernière, juste avant le match contre Madrid, tout était encore bon. Après cette défaite, tout aurait changé? Beaucoup de suiveurs ne comprennent pas le football. Avec Pepe, nous aurions pu ouvrir le score mais cela ne rentre pas. Ensuite Bruges obtient un penalty et le transforme. Souvent, c'est comme cela que ça se passe dans le football." Après ces courtes précisions, l'ex-milieu offensif s'est éloigné des micros et a claqué la porte aux journalistes. Comme au bon vieux temps.

La voiture de sa famille vandalisée

Bien plus grave et beaucoup plus préoccupant, un incident a également été constaté après la rencontre. Le véhicule transportant la famille de l'entraîneur a été attaqué et vandalisé par des supporters à la sortie du stade. "Hier soir, la voiture dans laquelle la femme de Sérgio Conceição et deux de leurs enfants a été lapidée devant l'Estádio do Dragão", commence le quotidien A Bola. "Dans la voiture se trouvaient Liliana Conceição et ses enfants Rodrigo, 22 ans (et qui était sur le banc), et José, 7 ans. Les vitres du véhicule ont été brisées et les occupants auraient été touchés. Un moment d'énorme panique pour la famille de Sérgio Conceição."

Dans un communiqué le club a jugé ces faits comme étant inacceptables. "Le FC Porto condamne fermement l'attaque contre la voiture de la famille de l'entraîneur Sérgio Conceição à la sortie de l'Estádio do Dragão", commencent les Dragons. "Nous regrettons également le manque de protection de la part des autorités. Le club demande que le ou les auteurs de cet acte sauvage soient rapidement identifiés et tenus pour responsables."