Jutglà a encore montré qu'il avait le niveau Ligue des champions contre Porto: "Ce but, c’était un rêve qui semblait si lointain"

"Je suis très content de ce premier but en Ligue des champions, c'est une sensation incroyable. J'ai déjà imaginé cette situation il y a des années, mais c'était un rêve qui semblait tellement loin pour moi."

Personne n'imaginait le Club Bruges commencer sa campagne par ce six sur six. "Il fallait en effet être très optimiste pour penser à ce scénario, mais on travaille très dur et on est récompensés. Maintenant, c'est un double affrontement avec l'Atlético Madrid. Le Cholo Simeone effectue toujours un travail très intense, que ce soit au niveau tactique ou physique, avec son équipe. Je m'attends donc à un très gros duel. Mais comme le répète notre staff, on devra imposer notre rythme et notre football pour accrocher quelque chose." L'Espagnol affichait en tout cas un sourire jusqu'aux oreilles, vu son excellent début de saison. "Evidemment que je suis très heureux ici. Dans le vestiaire, tout le monde l'était aussi. On s'attendait à une grosse pression de Porto en début de match, mais on a bien géré cette situation."