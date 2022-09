Carl Hoefkens pourrait à nouveau surprendre face au Standard: “Changer une moitié d’équipe, pourquoi pas?”

Chaque rencontre nous permet d'en apprendre davantage sur Hoefkens. Malgré l'ampleur du score à Porto, l'entraîneur est resté stoïque. Une attitude qui contrastait avec celle de Sergio Conceição, plus proche d'un Simeone, par moments. Que ce soit à 0-1 ou à 0-4, le Brugeois n'a pas laissé exploser sa joie. "Ce n'est pas mon style, je ne l'ai jamais fait. Personne ne m'en a d'ailleurs parlé en début de saison. Mais maintenant qu'on en plante quatre en Ligue des champions, on évoque abondamment ce sujet."

L’enseignement plus important, c’était la flexibilité tactique. Après le 3-5-2 du début de saison, il est passé à un 4-3-3 contre Leverkusen et un 4-4-2 à Porto. Il a également donné une chance à tous les joueurs de son noyau, en début d’exercice. Et il a pratiqué une rotation importante, à Seraing, avec six titulaires au repos.

Ce dimanche à Sclessin, ce devrait aussi être le cas. Peut-être moins, car une partie de son noyau profitera de la trêve internationale pour récupérer. "Changer la moitié de mon équipe, pourquoi pas ? Je suis très satisfait de tous mes garçons. Même les remplaçants étaient au niveau à Porto. Jouer à Seraing ou au Standard, qui reste sur un bilan de neuf points sur neuf, c'est forcément différent. Mais la qualité de mon noyau reste la même. J'ai beaucoup de joueurs disponibles et peut-être que de nouveaux joueurs peuvent apporter une plus-value à l'équipe."

Osera-t-il se passer des services de Hans Vanaken, Brandon Mechele et Casper Nielsen ? Ce sont les trois joueurs de champ avec le plus de temps de jeu depuis le début de la saison, à Bruges. Ils étaient même au coup d’envoi au Pairay. Le risque, c’est évidemment de perdre la stabilité, qui a permis d’enchaîner sept victoires. D’autant plus que le Club reste sur 9 matchs sans victoire à Sclessin.