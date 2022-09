Simon Mignolet prolonge avec le FC Bruges

Simon Mignolet se voit encore longtemps à Bruges et il semble bien s'y sentir. En effet, l'ancien portier de Sunderland et de Liverpool a prolongé son contrat avec la Venis du Nord jusqu'en 2026. Mignolet (34 ans) évolue pour le Club de Bruges depuis août 2019 et compte déjà plus de 150 matchs à son actif. Au cours de ses trois années au Club de Bruges, le Limbourgeois a remporté trois titres consécutifs, a été élu gardien de l'année au Gala du Soulier d'or autant de fois et a gagné deux Supercoupes. Mignolet a également réussi à garder ses filets propres 60 fois.

Le Diable Rouge a donc signé jusqu'en 2026.