Face à l'Atletico, Sylla a savouré: "Le rêve continue pour nous"

Parmi ses neuf rencontres avec l'équipe A, Abakar Sylla affiche trois victoires en Ligue des champions. À peine croyable. "C'est un rêve qui continue pour moi, depuis que je suis arrivé en équipe première. C'était une soirée géniale, avec cette superbe victoire", déclarait le défenseur de 19 ans.

L'Ivoirien a cette fois eu affaire à Morata et Griezmann. Ce qui ne l'a pas empêché d'accrocher, avec son équipe, une troisième clean-sheet en C1. "Ce sont des attaquants très expérimentés, avec du vécu. Il fallait de la concentration. Ce qui m'a impressionné chez eux? Justement, je ne me suis pas laissé impressionner. Je suis resté concentré, car c'était la clef."

Malgré les contre-attaques transitions assassinnes des Colchoneros, les Blauw en Zwart ont tenu bon. "Je crois que ce qui a fait la différence, c'est notre travail d'équipe. Collectivement, on a montré de grandes choses. Et nous avons été efficaces devant le but, un autre élément très important."

Ce qui a permis aux Blauw en Zwart d'afficher ce bilan parfait: 9 points sur 9. "On a toujours eu l'objectif de passer cette phase de groupes, mais on y allait étape par étape. C'est maintenant un nouvel objectif qui se présente à nous et on va essayer de le remplir."

À Madrid, mercredi prochain, Sylla et ses coéquipiers pourraient arracher la qualification. "Oui, ce sera peut-être le cas. On a réalisé un grand départ, il faut encore faire un pas en avant..."