Face à l'Atletico Madrid, Mignolet a été vraiment héroïque: le gardien s'offre un nouveau record en Ligue des Champions

Simon Mignolet a été tout simplement somptueux face à l'Atletico Madrid lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Qualifié de bouclier par la presse espagnole, le Brugeois a été un véritable mur, se révélant insurmontable pour les attaquants espagnols, arrêtant les ballons des mains, des pieds mais aussi de la tête.

Ce n'est dès lors pas une surprise, même si cela reste extrêmement rare, de constater que Mignolet a obtenu une note de 10 dans nos colonnes et qu'il a été élu, logiquement, homme du match.

Une statistique montre bien le match stratosphérique réalisé par le deuxième gardien de notre équipe nationale. Lors des deux rencontres face à l'Atletico, il a réalisé pas moins de 14 arrêts (5 à l'aller et 9 au retour) sans concéder de but. Il s'agit tout simplement d'un record pour un gardien en Ligue des Champions depuis la refonte de la compétition en 2003-2004.

Face à l'Atletico Madrid, Simon Mignolet a réalisé un match à l'image de son énorme saison. Après quatre journées en Champions League, il n'a pas encore concédé le moindre but, ce qui fait du Club Bruges la seule équipe à avoir gardé ses filets encore inviolés dans la compétition cette saison.

Si l'on ajoute ses playoffs stratosphériques la saison dernière, Mignolet est de plus en plus dans la course pour décrocher le Soulier d'or en fin d'année. Il serait le premier gardien depuis Michel Preud'homme en 1989 à remporter ce trophée