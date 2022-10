Les offensifs brugeois se sont sacrifiés: "On a dû se battre comme des fous et défendre à fond"

Même s'il aime attaquer et filer balle au pied, Andreas Skov Olsen s'est mis au diapason. "C'est une performance incroyable, lâchait le Danois après la rencontre. On a assuré cette qualification et elle est tellement méritée. Pour ce faire, on a vraiment dû se battre comme des fous, pendant toute la rencontre. Et Simon a sorti un grand match."

Et ils ont tenu le coup, malgré une grosse opposition, très motivée. "On savait que ce serait difficile, devant plus de 60 000 personnes. D'autant plus que l'Atlético devait l'emporter. On devait mettre du rythme et être costauds dans les duels. C'est ce qu'on a réussi à faire, même si on s'est replié en seconde période."

L'ailier a tout de même apporté du danger sur son flanc droit. "En première période, on a eu l'occasion de marquer. On aurait pu mener au score. L'idée, c'était de jouer aussi haut au début. Mais on a surtout montré qu'on était bon tactiquement et qu'on formait un bon bloc. Se qualifier de la sorte, après quatre journées, c'est complètement improbable. Tout le monde est si heureux…"