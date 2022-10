Vincent Mannaert encense son gardien: "Mignolet ? Un des meilleurs gardiens au monde"

Peu habitué à commenter l'actualité, Vincent Mannaert, le directeur général du FCB, a tenu à donner son avis sur la qualification. "C'est historique ! Et même héroïque, je dirais. C'est la première fois que ça se passe, mais dans des circonstances aussi très spéciales. À l'extérieur et face à l'Atlético Madrid qui devait l'emporter. On termine en plus à dix contre onze et il y a des décisions arbitrales discutables. Pour moi, il y a penalty sur Buchanan, qui est d'abord touché par son opposant, avant de commettre la faute."

Ensuite, le dirigeant a souhaité mettre en avant son gardien. "C'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Avec Courtois, la Belgique a deux très grands gardiens. Ce qu'il a montré lors de ces quatre matchs, c'est formidable. En plus de ses performances, il a une attitude très importante. Il apporte de la confiance et stimule les jeunes joueurs. En défense, nous avions deux joueurs de 19 ans. Simon Mignolet montre qu'il est plus qu'un excellent gardien. Il est vraiment capable de tirer le groupe vers le haut."