Nielsen revient sur le naufrage brugeois: "Si on avait transformé ce penalty…"

Comme à Louvain, les Brugeois ont loupé deux penaltys de suite. Sauf que cette fois, les regrets sont bien présents. "Je ne sais pas pourquoi le penalty a dû être retiré, commentait Hans Vanaken. Je suppose que le gardien n'avait pas son pied sur la ligne ou qu'un joueur est entré trop vite dans la surface. J'ai toujours dit que si je ratais le premier, je ne tenterais pas le second. C'est donc Noa Lang qui a essayé et il a aussi raté. Cela peut arriver…"

Un tournant pour Casper Nielsen. "On a commis de petites erreurs, qui coûtent cher à ce niveau. Mais on a aussi créé du danger, notamment avec ce penalty. Après le repos, on a proposé de bonnes choses pendant cinq à dix minutes. J'ai le sentiment que si on avait transformé ce penalty, on aurait pu l'emporter. C'est pour moi le tournant du match. Car moralement, Porto était plus fort après, alors qu'on a pris un coup sur la tête, en encaissant le 0-2 dans la foulée."

Les Brugeois ont été pris de vitesse. "On n'a pas été surpris tactiquement, ajoutait le Danois. Ils ont imposé un pressing très haut et ont parfois mis de longs ballons, difficiles à gérer pour notre défense. Puis, ils ont bien joué en contre-attaque aussi."

Ce qu'a confirmé Carl Hoefkens. "J'étais curieux de voir ce que mes joueurs pouvaient faire contre un adversaire qui est agressif et qui a beaucoup de qualité. Nous devons pouvoir montrer davantage, à l'avenir, mais c'est une bonne leçon."

Après le bilan de 10 points sur 12 et les quatre matchs sans encaisser, cette gifle fait tache. "Non, absolument pas, réagit le capitaine. Nous avons encore un match à Leverkusen, où nous visons un bon résultat en proposant la même chose que les journées précédentes. Et ensuite, on fera le point. Mais je pense que nous devons vraiment assurer cette première place du groupe."