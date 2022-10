Ferran Jutglà au Mondial ? L’attaquant de Bruges est dans la présélection de la Roja

Acheté par le Club Bruges pour 5 millions d’euros au FC Barcelone au début du dernier mercato, Ferran Jutglà n’a pas perdu de temps pour s’ériger comme l’un des meilleurs attaquants de notre Pro League. Si bien que l’Espagnol peut espérer aller au Mondial au Qatar dans quelques semaines.

L’attaquant de 23 ans fait en tout cas partie de la présélection espagnole pour la Coupe du monde selon le journal AS. Néanmoins, il est encore trop tôt pour se réjouir pour l’Espagnol : le sélectionneur Luis Enrique a en effet repris 55 joueurs dans cette présélection. 29 noms devront être enlevés avant le début du tournoi. Il annoncera la sélection définitive le 11 novembre prochain.

En Pro League, Jutglà a inscrit 6 buts en 13 rencontres depuis son arrivée à Bruges. Mais c’est surtout en Ligue des Champions qu’il a impressionné en Espagne. Sur les cinq rencontres disputées (2 buts inscrits), il a été élu homme du match à deux reprises : à Porto (victoire 0-4) et à domicile face à l’Atletico Madrid (victoire 2-0).

Des prestations qui ne lui avaient pourtant pas permis de faire partie de la dernière sélection d’Enrique avant le Mondial en septembre dernier. L’ancien du Barça attend dès lors toujours sa première sélection avec la Roja. Ce qui ne plaide pas en sa faveur en vue du Qatar.

Pas beaucoup de choix pour Luis Enrique

En revanche, les nombreuses incertitudes en attaque pourraient faire son bonheur. Alvaro Morata devrait être fidèle au poste mais derrière le joueur de l’Atletico Madrid, il n’y a pas beaucoup d’avants-centres qui poussent en Espagne. L’attaquant du Bétis Borja Iglesias possède cependant une longueur d’avance sur Jutglà : il a participé au dernier rassemblement et réalise une bonne saison avec sept buts en onze matchs de Liga.

En revanche, Gerard Moreno, qui était titulaire à l’Euro, ne fait plus partie des plans de Luis Enrique. Le joueur de Villarreal n’a plus été appelé depuis septembre 2021 et souffre de surcroît d’une blessure musculaire depuis plusieurs semaines. Il ne fait d’ailleurs pas partie de la présélection.

Outre les purs avants-centres, plusieurs ailiers pourraient être replacés au centre de l’attaque par Luis Enrique : cela pourrait être le cas de Ferran Torres ou de Marco Asensio qui ont tous deux déjà été testés à ce poste lors des précédents duels internationaux. Mikel Oyarzabal fait également partie de la présélection d’Enrique pour le Mondial. L’ailier droit de la Real Sociedad n’a pas encore joué la moindre rencontre cette saison en raison d’une rupture des ligaments croisés il y a sept mois. Mais s’il est remis, il peut également dépanner en pointe au sein de la Roja.

La chance de Ferran Jutglà de faire partie de la sélection finale des 26 de Luis Enrique reste donc faible, en raison de son manque d’expérience, mais le Brugeois peut tout de même y croire en raison du manque d’alternatives au sein de la Roja.