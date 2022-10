Accueil ... ... Jupiler Pro League FC Bruges Boyata sifflé par ses supporters, six penalties ratés, mais une victoire méritée : ce qu’il faut retenir de la victoire de Bruges contre Ostende (4-2) Ambiance par moments tendue au stade Jan Breydel, où les Blauw en Zwart ont failli jouer avec leur bonheur. Pierric Brison Spécialiste Club Bruges ©BELGA

Quand Ferran Jutglà s’est élancé pour convertir le penalty obtenu par Nusa à 2-0, on pensait la partie définitivement terminée. Sauf que l’Espagnol a vu Philips choisir le bon côté. Douze minutes plus tard, le marquoir affichait pourtant 2-2. Un retour totalement improbable des Ostendais, rendu possible par les Brugeois. Et plus particulièrement par Dedryck Boyata....