Boyata : "La réaction du public brugeois m’a marqué"

"La prestation de ce soir me fait du bien, reconnaissait le Diable rouge. J'ai manqué de concentration contre Ostende et c'est le genre d'erreurs qui peuvent perturber un joueur. J'ai heureusement assez d'expérience pour gérer cette situation."

Il est également revenu sur les sifflets d'une partie de son public, puis les chants de soutien. "J'en ai parlé avec l'entraîneur, je lui ai dit que ça m'avait marqué d'entendre mon nom scandé par les supporters. Le fait qu'ils aient réagi de la sorte après mes erreurs, ça m'a touché et ça m'a motivé davantage."

La preuve avec ce bon match. "Avec l'équipe nationale, j'avais été catastrophique contre les Pays-Bas puis très bon contre le Pays de Galles. Je me suis retrouvé dans la même situation ici. C'est malheureux que ça arrive aussi tôt après mon arrivée à Bruges. Mais je trouve que j'ai réalisé une bonne prestation ce mardi, même si je sais que je peux encore mieux faire. "

Il est également revenu sur la prestation collective des Blauw en Zwart. "On a gagné le respect de nos adversaires. Défensivement, on peut rester en bloc et ne laisser aucun espace. On peut garder la balle, trouver les espaces entre les lignes ou jouer en contre-attaque. On a montré nos qualités dans différents styles de jeu. Et les équipes nous respectent pour ça."