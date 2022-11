Carl Hoefkens déjà tourné vers les 8es de finale de la Champions League : "On peut compliquer la vie de toutes les équipes"

Le Club Bruges jouera les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Brugeois ont finalement terminé à la deuxième place du groupe B après un partage au Bayer Leverkusen (0-0) conjugué à la victoire du FC Porto contre l’Atletico de Madrid (2-1). "Je ne peux pas cacher une once de déception, à la hauteur de la confiance que je porte à mon groupe. Mais quand vous faites 4/6 contre deux équipes du groupe et 3/6 contre la troisième, le tout en gardant le zéro derrière cinq fois sur six, vous ne pouvez qu’être fier", a dit l’entraîneur brugeois Carl Hoefkens en conférence de presse. Mardi en Allemagne, le Club a eu l’opportunité d’ouvrir la marque mais le Canadien Tajon Buchanan a trouvé la transversale au retour des vestiaires. "On voulait gagner ce match et le jouer de manière dominante. On a hérité d’occasions, notamment en 2e mi-temps. Mais au plus haut niveau, il faut pouvoir être capable de les saisir, ce que personne n’est parvenu à faire ce mardi soir", a analysé Hoefkens, qui n’a pas hésité à effectuer plusieurs changements offensifs pour glaner les trois points, en injectant Andreas Skov Olsen, Cyle Larin et Roman Yaremchuk, en vain.

Au moment de dresser le bilan de cette phase de groupes, Carl Hoefkens a donné la note de 9/10 à ses joueurs. "Si quelqu’un avait dit avant qu’on se qualifierait de la sorte, on l’aurait peut-être placé dans un asile", a souri Hoefkens, qui a estimé que le club avait passé une étape, et ce à tous les étages.

Cette deuxième place a malgré tout un impact pour le Club, qui devra affronter un premier de groupe lors des huitièmes de finale, prévues en février et mars. Le tirage au sort se tiendra lundi à Nyon, au siège de l’UEFA. "Je ne sais pas si ça fait un monde de différences, car il y a aussi de gros clubs qui vont terminer deuxièmes. Mais elle existe, c’est logique. Je pense qu’on peut compliquer la vie de toutes les équipes, surtout quand on voit que nous n’avons pas encaissé lors de 5 des 6 matches. J’ai hâte de connaître notre adversaire. On fera tout ce qu’on peut", a prévenu Hoefkens.