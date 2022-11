Grâce à sa belle phase de groupes en Ligue des Champions, le Club Bruges décroche le pactole

Le Club Bruges a réalisé une campagne historique en Ligue des Champions. Sur le plan sportif notamment avec un bilan magnifique de 11 sur 18 avec des victoires face à Porto, l’Atletico Madrid et le Bayer Leverkusen. Tout en réalisant pas moins de cinq clean sheets en six rencontres.

Mais cette campagne restera également historique sur le plan financier pour les Brugeois. Après le partage face au Bayer Leverkusen, le Club a failli franchir la barre des 50 millions d’euros de gains lors de cette seule et unique campagne de Ligue des Champions.

Les Blauw en Zwart avaient déjà reçu 15,64 millions d’euros avec leur billet d’entrée pour la phase de groupes, auxquels il fallait ajouter 5,685 millions d’euros pour le (bon) coefficient UEFA des Brugeois, 2 millions en droits télévisés et un chiffre d’affaires de 5 millions pour les rencontres à domicile. Avant même de disputer la moindre minute cette saison dans la plus prestigieuses des compétitions européens, les Gazelles avaient donc déjà récolté plus de 28 millions d’euros.

Et les excellents résultats des Brugeois dans cette phase de groupes n’ont fait que gonfler la cagnotte : les deux partages ont rapporté 2,79 millions d’euros et les trois victoires 8,4 millions. Soit plus de dix millions d’euros. Il faut encore rajouter la place de qualification pour les 8es de finale qui ont rapporté 9,6 millions d’euros. Soit un total de 48 millions d’euros.

En cas de qualification pour les quarts de finale de la compétition, les Brugeois pourraient encore considérablement faire monter cette cagnotte et ainsi engranger 10,6 millions d’euros supplémentaires.