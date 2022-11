Simon Mignolet réagit après le tirage au sort de la Ligue des Champions : "Je nous donne 20 à 25 % de chances de passer"

Ce sera donc Benfica qui se dressera sur la route du Club Bruges en février prochain à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Avec le club portugais, les Brugeois évitent donc un cador tel que Manchester City ou le Bayern Munich : "Je voulais surtout éviter Manchester City", a expliqué Simon Mignolet, le gardien des Blauw en Zwart et spectateur attentif du tirage, interrogé par le Laatste Nieuws.

"Ensuite, je pense qu’affronter Benfica donnera une chouette rencontre. C’est aussi un déplacement sympathique, également pour les supporters", a enchaîné le Belge qui se méfie tout de même de son adversaire, "Cela pourrait paraître un tirage plus aisé mais il ne faut pas oublier qu’ils sont invaincus dans leur propre compétition et ont terminé premier d’un groupe avec la Juventus et le PSG. Mais on savait que ça allait de toute façon être un grand club face à nous."

Si les Brugeois n’héritent donc pas d’une équipe composée de multiples stars comme Manchester City, le Real Madrid ou le Bayern Munich par exemple, cela ne va pas rendre la tâche plus facile pour les Brugeois : "Ils n’ont pas de très grandes individualités mais collectivement c’est très solide, c’est ce qui les rend peut-être encore plus dangereux. C’est vrai qu’avec Tottenham, le club portugais était sans doute le tirage le plus abordable, mais ça ne rendra pas la rencontre plus facile. Ils seront clairement en position de favori."

"Si on peut tenir le 0 lors de la rencontre aller, ce serait super. Mais clairement, le retour au Portugal sera chaud ! Je nous donne 20 à 25 % de chances de passer en quarts", a conclu Mignolet.

En phase de groupes, Benfica n’a pas perdu la moindre rencontre (quatre victoires et deux partages) malgré des adversaires tels que le PSG et la Juventus.

De son côté, le capitaine des Brugeois Hans Vanaken se montrait plus optimiste au micro de Sporza, sans retirer les qualités des Portugais : "Pour le grand public, c’est sans doute l’un des tirages les plus abordables. Mais ils ont quand même gagné leur poule", a commencé le Diable rouge, "je dois être honnête, je ne les connais pas si bien que ça. Roman Yaremchuk va pouvoir nous aider."

"Ils jouent dans la même compétition que Porto et là-bas, nous l’avions emporté 0-4. Rien n’est impossible en football. Nous allons analyser cette équipe pour voir où se situent nos possibilités. Mais il faudra réaliser un bon résultat à domicile sinon ça deviendra très compliqué", a conclu Vanaken.