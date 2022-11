Lang et Mignolet sauvent le FC Bruges face au Patro : où sont les Blauw en Zwart de la Champions League ?

Plus le temps passe, plus on se demande si c’est bien ce Club Bruges qui s’est brillamment extirpé de son groupe de Ligue des champions. Une défaite à Eupen, au Standard, contre Westerlo, à Gand, et en échec chez le troisième de Nationale 1… La campagne européenne ressemble étrangement à une forêt qui cache de mauvaises performances en Belgique.

Même si Carl Hoefkens avait décidé de laisser Jutglà et Skov Olsen à la maison, ainsi que Vanaken sur le banc, et que l’infirmerie est bien remplie, ses protégés n’ont pas proposé un jeu digne d’un triple champion en titre.

En 45 minutes, le gardien du Patro n’a pour ainsi dire pas été mis à contribution. Une soirée à peine plus calme que celle des défenseurs. Ceux-ci ont surtout dû se méfier des dribbles de Lang. Pour le reste, leur tâche était simplifiée par le manque de mouvements et de collectif dans les rangs des visiteurs. C’est même Mignolet qui a dû gérer le plus chaud, avec un coup franc excentré dévié juste devant lui (14e).

Si vous prenez les ingrédients qui ont fait la force des Blauw en Zwart sur la scène européenne, vous verrez ce qu’il manquait ce mercredi soir, dans un stade comble, avec un public euphorique à l’idée d’accueillir une telle affiche. L’état d’esprit n’était clairement pas le même chez Hoefkens, furieux contre ses protégés.

Le jeu visiteur s’est accéléré après la pause, avec une domination presque totale, vu la grosse occasion de Bounou, conclue par une frappe trop centrale (62e). Sauf que cette écrasante possession de balle n’a apporté qu’une frappe trop croisée de Larin, sur un centre de Nielsen.

C’est ce qui a poussé le coach des Blauw en Zwart à changer ses plans, en faisant monter Vanaken, pour apporter un peu de présence dans un entrejeu trop souvent désert. Et pourtant, toujours aucune frappe cadrée dangereuse pendant 90 minutes.

Ce sont même les Limbourgeois qui se sont procuré les plus grosses occasions. S’il fallait ressortir un homme du côté visiteur, c’était presque Simon Mignolet. Nettement plus décisif que ses coéquipiers. Avec notamment une intervention à la 93e minute.

Un contenu tout simplement indigne, comme c’était déjà le cas à la Ghelamco Arena ce dimanche. Ce qui fait dire qu’il ne s’agissait pas d’un simple off-day. Ni en championnat ni en Croky Cup. Vraiment inquiétant avant la rencontre cruciale de ce dimanche contre l’Antwerp.

Le bon côté, c’est que l’équipe et le staff auront un gros mois pour se remettre en question. Et que Noa Lang a inscrit un but dans chaque prolongation, pour assurer la qualification des Blauw en Zwart. Une issue favorable grâce à leur supériorité au niveau de la condition physique, mais pas dans la mentalité ou le football développé.