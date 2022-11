Dans une lettre ouverte publiée sur son site samedi, le Club de Bruges a une nouvelle fois dénoncé les chants discriminatoires et diffamatoires de la part de ses supporters.

Le Club de Bruges dénonce une fois de plus les chants discriminatoires de ses supporters

"Le Club de Bruges, avec ses joueurs, son staff, ses employés et les différents groupes de supporters et fédérations de supporters, souhaite mettre un terme à ces chants par le biais de cette lettre ouverte", a écrit le club brugeois qui veut mettre à un terme à ses chants discriminatoires et diffamants, "parce que cela ne reflète pas les valeurs que les champions de Belgique veulent défendre."

"Nous sommes un club familial, chaleureux et nous voulons soutenir notre équipe. Faire du mal à certaines franges de la population n'en fait pas partie. La couleur, le rang, l'origine ou la conviction, cela n'a jamais compté pour nous et ne le sera jamais."

Les supporters qui entonnent ce genre de propos endommagent aussi la réputation du club dans son ensemble, poursuit le Club de Bruges qui craint des sanctions - allant jusqu'au huis clos - ne s'abattent sur le club en cas de récidive.

"De lourdes sanctions ont déjà été prononcées, entraînant de lourdes amendes, entachant l'image de notre club et de nos supporters. À chaque infraction, c'est une nouvelle sanction qui peut aller jusqu'au huis clos. Sans notre 12e homme. Une situation que personne ne veut revivre", peut-on lire encore dans la missive brugeoise.