Une piste anglaise pour remplacer Carl Hoefkens au Club Bruges ?

Carl Hoefkens remercié, le Club Bruges se met activement à la recherche d'un nouvel entraîneur. Et plus question de faire confiance à un jeune coach sans expérience pour la direction brugeoise. En effet, Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert semblent plutôt se tourner vers un grand nom étranger. Roberto Martinez a notamment été sondé mais a poliment refusé. Tout comme Kasper Hjulmand, l'ancien sélectionneur du Danemark.