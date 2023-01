Pourquoi Parker doit persister avec Yaremchuk : “Il se bat avant tout contre lui-même”

Le plus gros transfert de l’histoire du Club Bruges. C’est avec ce statut que Roman Yaremchuk a débarqué au Club Bruges, le 29 août dernier, en provenance de Benfica. Un statut qui met forcément de la pression, d’autant que l’attaquant ukrainien restait sur une saison moyenne au Portugal (seulement six buts en championnat). Remplaçant désigné de Charles de Ketelaere, son arrivée tardive lui a fait manquer la préparation brugeoise, période qui a coïncidé avec l’éclosion de Ferran Jutgla (cinq buts et deux assists durant l’été). La concurrence...

