L’Antwerp et Bruges partagent dans un match peu emballant

Le choc de la 24e journée de Pro League a délivré une rencontre peu emballante pour les fans. Tous les deux présents dans le top 4, l’Antwerp et Bruges n’ont pas su emballer la rencontre, ni inscrire le moindre but. Ce partage pourrait faire les affaires de Genk et de l’Union, cantonnées aux deux premières places du classement, qui pourraient en profiter pour creuser l’écart ce dimanche.