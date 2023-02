Une seule victoire en huit matches avec Bruges : la presse britannique épingle le bilan de Parker, la Flandre s'interroge sur sa tactique

Pour autant, il n’a pas échappé à la presse britannique que Scott Parker a raté ses débuts en Ligue des Champions. L’entraîneur brugeois vivait en effet son premier match de C1 dans la peau d’un entraîneur principal, ce mercredi. Et plusieurs médias soulignent ainsi le maigre bilan de l’ex-coach de Bournemouth à la tête des Blauw en Zwart. “Bruges a été surclassé par les Portugais et Parker doit se contenter d’une victoire en huit sorties avec Bruges”, écrit la BBC, alors que le Daily Mail affirme que “les inquiétudes ne font que grandir” dans le chef de l’Anglais, dont le bilan est de cinq nuls, une victoire (contre Zulte) et désormais deux défaites.

À lire aussi

Lang en pointe, la fausse bonne idée ?

Chez nous, les débats sont plutôt d’ordre tactique que mathématique. Toujours en quête de stabilité défensive, l’entraîneur a surtout choisi d’aligner Noa Lang en faux 9, ce qui alimente les débats. Si l’attaquant néerlandais, seul Brugeois à la hauteur de l’événement ce mercredi, affirme se sentir “libre et créatif” depuis l’arrivée de Parker, et apprécie que la tactique soit basée sur lui, ce n’est pas le cas de tout le monde.

Le Nieuwsblad écrit que l’activité de Lang bride l’efficacité de Vanaken et que l’absence d’un véritable avant-centre fait que Bruges manque de présence dans le rectangle adverse. Sowah, relégué sur le flanc droit, est un autre sacrifié de ce système aux yeux de nos confrères. Dans les mêmes colonnes, René Vandereycken réclame un peu d’audace de la part du T1 brugeois. Avec une idée en tête : “Pourquoi ne pas associer Jutglà et Yaremchuk en attaque ?”

Dans celles du Laatste Nieuws, Marc Degryse souligne la belle prestation de Lang mais s’inquiète : “Bruges n’a pas réussi à se créer d’occasions dans ce match, alors que Yaremchuk n’avait pas mal joué contre l’Union.” L’ex-Diable rouge regrette aussi l’excès de prudence du coach : “Aligner Odoi au milieu, c’était donner beaucoup de respect pour l’adversaire. Alors que le Club n’avait rien à perdre. Parker avait pourtant dit que son équipe devait être audacieuse mais son onze de base tenait un discours différent.”

Quelle que soit sa tactique, Parker devra absolument remporter le derby contre le Cercle ce dimanche. S’il ne parvient pas à décrocher sa deuxième victoire, la préparation du choc contre Gand sera irrespirable. Au point de déjà remettre en cause sa place sur le banc brugeois pour le déplacement à Lisbonne, début mars ?