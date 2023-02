Le Club de Bruges se relance avec une victoire acquise tardivement contre La Gantoise

Mignolet veillait au grain sur un tir d'Okumu depuis sa propre moitié de terrain (26e), et Lang a forcé Nardi à se coucher sur une frappe lointaine (34e). Avant le repos, le Néerlandais a offert une balle de but à Vanaken, mais la tête du capitaine brugeois est passée au-dessus de la transversale (40e).

Au retour des vestiaires, Jutgla a manqué l'occasion de convertir la domination brugeoise au marquoir. Trouvé par un centre de Mata, il n'a pas cadré sa tête au deuxième poteau (46e) avant de trop fermer son pied à l'entrée des six mètres (52e).

La libération est finalement venue des latéraux: Mata a centré depuis le côté droit pour trouver Meijer dans la surface, lequel a envoyé le ballon de la tête dans le but avec la complicité de la barre (1-0, 73e). La Gantoise n'a pu briser un bloc brugeois compact. Au contraire, Yaremchuk a provoqué un pénalty et Vanaken l'a transformé pour sceller la victoire brugeoise (90e+3).

Après trois matchs nuls consécutifs en championnat, Bruges retrouve le goût de la victoire et compte désormais 46 points en 4e position, 4 de plus que son adversaire du jour et que Westerlo, qui menacent sa place dans le top 4.