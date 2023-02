Buchanan devait-il être exclu pour son coup de coude sur Orban face à Gand ? Le département des arbitres donne son avis (VIDEO)

Lundi le département arbitrage de l’Union belge s’est réveillé avec la gueule de bois après un week-end compliqué pour les arbitres et la VAR sur les terrains de Pro League. Si le Clasico entre Anderlecht et le Standard n’a pas été épargné par plusieurs phases polémiques, celle qui a fait le plus parler ce week-end est sans conteste le coup de coude de Tajon Buchanan sur Emmanuel Orban dans le Topper des Flandres entre le Club Bruges et La Gantoise.