Qu'attendre du Club de Bruges face à Benfica?

Bruges affronte Benfica ce mardi soir. Avec la défaite 0-2 au Jan Breydel à l'aller, les chances de passer au tour suivant sont plus que minces. Même si certains comme Noa Lang veulent encore y croire. "Nous n'avons rien à perdre", a commenté brièvement le Néerlandais, l'un des meilleurs acteurs brugeois à l'aller. "On sait ce que l'on doit faire et prendre du plaisir aussi. En football, tout peut arriver, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le foot, c'est comme ça aussi, tu peux faire de belles choses quand tu es en confiance. On veut relever le challenge même si on a des moments difficiles et montrer que l'on apprend de nos erreurs. Je sais que l'on attend beaucoup de moi, mais j'aime ça. C'est à moi d'être important pour l'équipe. La motivation est énorme, c'est la Ligue des Champions, on rêve de ça quand on est gamin."