"Une humiliation", "Un marasme", "Un balayage": le FC Bruges est la risée de l'Europe après sa défaite contre Benfica

"Scott Parker subit des coups de marteau alors que Goncalo Ramos marque deux fois", titre Sky Sports sur son site internet. Le média parle d'une "humiliation". A la fin de la rencontre, l'entraîneur s'est exprimé et a semblé perdu. "Cette rencontre était un gros défi. Les joueurs ont été brillants et ont voulu faire tout ce qu'ils pouvaient pour renverser la vapeur. Je comprends que les gens doutent maintenant de moi. Tout ce que je peux dire, c'est que j'essaie de renverser la vapeur et de monter une équipe qui recommencera à gagner." Des mots qui sonnent incroyablement creux après cette performance indigne d'un huitième de finaliste de C1.

Pour la BBC, l'avenir de l'ancien entraîneur de Bournemouth s'inscrit en pointillé. "Parker devient le premier entraîneur anglais à concéder cinq buts lors d'un match de Ligue des champions. Tandis que le Club Bruges n'a remporté que deux matchs depuis sa nomination fin décembre. Il a accepté que son avenir ne dépende plus de lui."

En Espagne, deux choses ont été marquantes: la faiblesse de Bruges et la puissance de l'attaquant de Benfica. "Gonçalo Ramos est inarrêtable", titre notamment AS. "Benfica a balayé Bruges à Da Luz", poursuit le journal de la capitale espagnole. "Les Portugais n'ont montré aucune pitié face à une équipe qui est en plein marasme cette saison. Avec Scott Parker, Bruges était condamné à l'élimination après le 0-2 du match aller." Un secteur de jeu est particulièrement pointé du doigt. "Les Belges sont très faibles en défense et les Portugais avaient une capacité impressionnante à filtrer les balles dans l'espace."

"Beaucoup trop fort pour Bruges"

Côté Allemand, on se demande comment le Club a pu sortir le Bayer Leverkusen. "Au Club de Bruges cette année, presque rien ne marche", pointe le journal Bild. "Le champion de Belgique n'est que quatrième du championnat. Le club n'a remporté que deux de ses douze matches cette année. Juste avant la répétition générale de ce match, ils se sont inclinés avec des chiffres clairs de 3-0 contre le candidat à la relégation KV Ostende."

Même son de cloche en Italie où le résultat ne souffre d'aucune contestation. "Les idées offensives des visiteurs étaient nulles. Tandis que la machine à buts du Benfica a continué jusqu'à la dernière minute. L'année 2023 avait déjà mal commencé pour l'équipe de Bruges avec seulement deux victoires. Mais ils ont prouvé que cela pouvait être encore pire. Au bout d'une minute à peine, l'histoire du match semblait s'écrire. La balle au talon de Joao Mario a été annulée par le VAR, mais la débâcle rôdait toujours au coin de la rue."

En France, on connaît la force de Benfica puisque les Lisboètes ont affronté le PSG en phase de poule avec pour deux matchs nuls. "7-1 en 180 minutes : Benfica était beaucoup trop fort pour le Club Bruges et sera au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions", explique sobrement le journal L'Equipe. "Vainqueur à l'aller en Belgique grâce à des buts de Joao Mario sur penalty et Neres (2-0, le 15 février) l'équipe de Roger Schmidt a confirmé sa supériorité à Lisbonne ce mardi soir, dans la maîtrise collective et par le talent de Gonçalo Ramos, Joao Mario et Rafa Silva, notamment."