Rik De Mil veut retrouver l'ADN du Club de Bruges: "Les joueurs se sont regardés dans la glace"

De Mil se dit très motivé pour redresser la barre. "Nous voulons rééditer l'histoire du Club de Bruges de ces dernières années. Je ne parle pas seulement des résultats, mais aussi de l'ADN du Club de Bruges. Dans les moments difficiles, nous nous tenons ensemble et formons une équipe, avec des supporters qui nous poussent à aller de l'avant comme un seul homme. Cela doit être la base pour obtenir des résultats".

Le Club de Bruges a mis fin à la collaboration avec Parker dont le bilan en Venise du Nord depuis le 31 décembre n'est que de deux victoires en douze matchs (six partages et quatre défaites). "Un nouveau changement d'entraîneur n'est pas facile pour un groupe", a déclaré De Mil. "Nous avons eu une bonne discussion hier. En tant qu'équipe, nous voulons montrer une réaction. Il n'a pas été question de résignation. Les joueurs se sont regardés dans la glace. Il est trop facile de tout mettre sur le dos des entraîneurs. Je pense que les joueurs en sont très conscients. Ils veulent atteindre leur meilleur niveau le plus rapidement possible".

De Mil est entraîneur-adjoint du Club de Bruges depuis l'été 2022 et l'arrivée à la tête de l'équipe de Carl Hoefkens. Celui-ci avait été prié de faire ses valises le 28 décembre. Auparavant, De Mil a été responsable des U19 et du Club NXT (U21) lors de leur première saison en D1B en 2020-2021. En février 2021, De Mil a été brièvement T1 de l'équipe première lorsque Philippe Clement a été contaminé par le coronavirus.