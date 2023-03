Club Bruges : et si Rik De Mil continuait jusqu’en fin de saison ?

Il a repris l’intérim dès le limogeage de Scott Parker la semaine dernière. Et avec brio, puisqu’il a remporté le match crucial dans la course au top 4 contre le Standard (2-0). En plus, les choix osés de Rik De Mil ont porté leurs fruits, avec la belle performance du jeune Jorne Spileers dans l’axe de la défense et la titularisation de Mats Rits dans l’entrejeu.