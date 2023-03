Mignolet dira adieu aux Diables ce lundi

Lors une conférence de presse prévue en début de semaine (probablement mardi), le désormais ex-Diable (35 ans) expliquera que sa décision est motivée par une charge physique devenue trop importante, entre les exigences du championnat avec le Club Bruges et des fenêtres internationales régulières.

Éternelle doublure de Thibaut Courtois, Simon Mignolet a pris soin, à l’instar d’Eden Hazard et de Toby Alderwereild, qu’il imite, de ne pas laisser le choix de le sélectionner ou non au nouveau sélectionneur national. Le 17 mars prochain, son nom ne sera donc pas cité au sein de la première sélection de Tedesco, qui affrontera la Suède puis l’Allemagne à la fin du mois.

35 matchs disputés mais pas de grand tournoi

Avec un total de 129 convocations et 35 matchs joués, Mignolet met fin à une période de sa vie qui aura duré douze ans, puisque sa première sélection remonte à mars 2011 lors d’une rencontre face à l’Autriche. S’il regrettera évidemment son absence de temps de jeu durant les grands tournois (trois Mondials et deux Euros), Mignolet n’en restera pas moins un joueur important de la génération dorée, par ses qualités humaines et professionnelles, en plus de celles de footballeur.

Il sait également que son rôle de doublure de l’intouchable et important Courtois ne sera pas laissé vacant puisque tant Koen Casteels (30 ans) avec Wolfsbourg que Matz Sels réalisent une bonne saison. Sportivement, la perte est donc limitée. Et Mignolet pourra, aussi, se concentrer sur son nouveau rôle au conseil mondial des joueurs de la FIFPro, qu'il a rejoint en novembre 2022.