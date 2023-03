Le Club Bruges surpris en déplacement à Courtrai voit sa 4e place menacée

Malgré une domination dans les vingt premières minutes de jeu, le Club Bruges s’est fait surprendre à la demi-heure par un but d’Abdelhak Kadri (1-0, 31e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires avec un avantage pour les Courtraisiens malgré une grosse possibilité de Vanaken (45e). Avant lui, Buchanan s’était présenté seul face au dernier rempart des Kerels et avait manqué sa conclusion (33e).

En seconde période, les Brugeois avaient beaucoup plus le pied sur le ballon et multipliaient les offensives sans réellement trouver la faille. Yaremchuk, monté au jeu à la place de Jutgla, avait la balle de l’égalisation au bout du pied mais son tir passait juste à côté du but de Vandenberghe (69e). Rits (72e) a aussi manqué le ballon de l’égalisation.

À dix minutes du terme, Simon Mignolet s’illustrait en arrêtant un tir de Kadri et permettait ainsi aux Brugeois d’y croire encore. Dans le temps additionnel, Bruges pensait avoir égalisé mais le but était annulé suite à une faute préalable d’Odoi sur un joueur courtraisien.