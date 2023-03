Désormais cinquième, le Club Bruges s’enfonce dans la crise, Yaremchuk aussi, mais De Mil positive : “Un pas en avant quand même”

Sans oublier que ses hommes peuvent au moins se réjouir d’avoir créé plusieurs occasions cette fois. Et de plein jeu, en plus. Mais ces quelques ingrédients, qui incitent à un maigre élan d’optimisme dans un climat de crise, n’ont évidemment pas suffi au champion en titre pour ramener les trois points des Éperons d’or. “Mais nous avons quand même fait un pas en avant”, a dit celui qui a dirigé sa deuxième rencontre seulement en tant que T1.

Plus dans le top 4

En Pro League, les Blauw en Zwart n’ont gagné qu’une seule fois à l’extérieur en l’espace de cinq mois (à Zulte Waregem). Trop peu pour un prétendant au top 4. Justement, dans la course aux Champions playoffs, une semaine à peine après la victoire cruciale contre le Standard, la donne a complètement changé : La Gantoise, grâce à sa victoire face à Eupen, double les Brugeois et les relègue à la cinquième place. À quatre journées de la fin de la phase classique, le FCB n'a plus son destin entre les mains.

Storck n’en était pas à son premier fait d’armes face au Club Bruges. L’Allemand avait déjà créé la surprise face aux Blauw en Zwart avec Eupen cette saison et lors de son passage à Mouscron. Même privé de Selemani, Courtrai réalise une des plus belles opérations du week-end : le KVK compte désormais six unités de plus qu’Ostende et Zulte Waregem, alors qu’il ne reste que 12 points à jouer.

Kadri a raté ouvert le score pour Courtrai.

Le même bouc émissaire

Quand Kadri a parfaitement enroulé sa frappe pour tromper Mignolet, les Brugeois ont fait preuve d’un cruel manque d’efficacité. Jutgla, Vanaken, Buchanan, Rits, Meijer… Tous ont eu l’occasion de marquer. Tous ont échoué. Mais, comme bien souvent cette saison, Yaremchuk a incarné le mal-être de son équipe à la perfection. L’homme pour lequel Verhaeghe et Mannaert ont décidé de débourser 16 millions € cet été a manqué la plus belle occasion de la partie. Au grand désespoir de Lang, qui lui a servi l’égalisation sur un plateau d’argent.

Au même titre que Buchanan, l’Ukrainien a été sifflé par une partie de ses propres supporters. “À l’entraînement, Roman montre de belles choses, de la qualité, de la positivité et de la motivation”, a expliqué De Mil. “Raison pour laquelle il continuera de recevoir sa chance. L’efficacité est peut-être une question de confiance. Si j’ai discuté avec lui ? Non, par contre j’ai parlé à tout le monde (il a quand même été aperçu en train de rassurer Yaremchuk dans le tunnel des joueurs). Personne ne fait exprès de raté des occasions.”

Yaremchuk n'a marqué que deux buts depuis son arrivé au Jan Breydel. ©Tomas Sisk / Photo News

Le technique :

Courtrai : Vandenberghe ; Silva, Watanabe, Wasinski ; De Neve, Kadri (84e Tanaka), Loncar, Mehssatou, D’Haene (57e Messaoudi) ; Bruno (90e Atemona), Avenatti (84e Gueye).

Club Bruges : Mignolet ; Odoi, Spileers, Sylla ; Buchanan (71e Talbi), Rits (84e Vermant), Nielsen (71e Onyedika), Vanaken, Meijer ; Jutgla (64e Yaremchuk), Lang.

Arbitre : M. Van Driessche.

Avertissements : Avenatti, Guèye, Sylla.

Le but : 28e Kadri (1-0).