Noa Lang propulse le Club Bruges vers un succès capital contre Malines : “Scandaleux si on ne finit pas dans le top 4”

Battu à Courtrai, avant la trêve internationale, et ainsi sorti du top 4, le Club Bruges a fait un pas dans la bonne direction en mettant fin à la série de neuf matchs sans défaite à domicile de Malines. “Nous avons fait preuve de beaucoup de maturité et nous avons joué avec le cœur”, a ajouté le défenseur angolais.

L’homme fort de la soirée ? Noa Lang, qui a converti un pénalty puis trompé Yannick Thoelen une deuxième fois sur une belle action individuelle. “Oui, mes deux buts sont importants, a commencé le Néerlandais. Mais il n’y a encore aucune raison d’être heureux.”

Parce que les Brugeois, qui doivent encore affronter Seraing, Westerlo et Eupen, n’ont pas leur sort entre les mains. “Il faut encore y aller à fond, trois fois, continue Lang. Et puis espérer que La Gantoise laisse tomber des points. Je dois dire que ce serait scandaleux que nous ne soyons pas qualifiés pour les Champions playoffs. Nous ne sommes pas un club qui dispute les Europe playoffs. Si je voulais en planter un troisième ? Bien sûr, il restait dix minutes (NdlR : quand il est sorti) et des espaces commençaient à apparaître. Je voulais ramener le ballon du match et le donner à mon petit.”

La méthode De Mil : de la pression et des jeunes

Les Malinois n’étaient visiblement pas dans leur assiette. Il faut les comprendre : en Pro League, ils n’ont plus rien à jouer (même si, mathématiquement, ils ne sont pas encore sauvés). La finale de la Coupe de Belgique, qu’ils disputeront le 30 avril contre l’Antwerp, est ce qui préoccupe les hommes de Steven Defour. “Peut-être que c’est vrai, mais il ne faut pas oublier que nous avons aussi beaucoup de retours de blessures”, a justifié Nikola Storm, auteur des seules occasions du KaVé.

En face, alors que Brandon Mechele a scellé le score, Rik De Mil enregistre sa deuxième victoire en trois matchs de championnat. “Nous avons effectué un pas dans la bonne direction”, a expliqué celui qui a repris les rênes de l’équipe jusqu’en fin de saison. “Je suis content de ce que j’ai vu : nous sommes allés les chercher haut. Bien sûr qu’il y a encore des points à travailler. Nous pouvons faire de meilleurs choix en zone de vérité. Après la demi-heure, nous avons trop reculé aussi. Il faut gommer ce genre de phases. Mais j’ai vu une équipe dominante en possession.”

Grâce notamment à son expérience d’entraîneur du Club NXT, De Mil n’hésite pas non plus à lancer les jeunes du club. Cisse Sandra, Antonio Nusa et Roméo Vermant sont montés au jeu, alors que Kyriani Sabbe a eu droit à ses premières minutes. “Nous avons beaucoup de talent, a confié l’entraîneur. Ils doivent faire preuve de patience et continuer à travailler. Je ne suis pas un coach qui lance des jeunes comme ça : ils doivent le mériter.”

Le technique :

Malines : Thoelen ; Van Hecke, Bates, Wouters, Bolingoli (60e Schoofs) ; Hairemans, Lavalée, Da Cruz (60e Agyei), Mrabti, Storm ; Ngoy.

Club Bruges : Mignolet ; Mechele, Splileers, Onyedika ; Mata, Rits (80e Nusa), Vanaken, Nielsen (74e Sandra), Buchanan (89e Sabbe) ; Lang (80e Vermant), Jutgla (80e Yaremchuk).

Arbitre : M. Vergoote.

Avertissements : Van Hecke, Onyedika.

Les buts : 14e sur pen. et 20e Lang (0-1 et 0-2), 68e Mechele (0-3).