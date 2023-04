Avant Club Bruges-Seraing, Noa est mi-Lang, mi-démon : “Il doit s’acheter un miroir”

Un langage corporel toujours aussi provocateur

Si le numéro 10 brugeois a retrouvé son meilleur niveau de jeu, il n’en reste pas moins un joueur au comportement qu’on qualifiera de particulier. Génial pour certains. Détestable pour d’autres. Sa célébration avec le doigt sur la bouche devant les supporters de Malines lui a une nouvelle fois attiré les foudres de ses détracteurs. Parmi eux, Aad De Mos.

guillement "Il dribble quand il doit faire la passe et il fait la passe quand il doit dribbler"

”La première chose que Lang doit faire, c’est acheter un grand miroir et le mettre dans sa maison”, a précisé l’analyste dans le Laatste Nieuws. “Il doit se débarrasser de certaines petites choses dans son comportement… mais aussi dans son jeu. Il y a quelque chose dans son football qui ne fonctionne pas et qui explique pourquoi il n’a pas percé à l’Ajax ou pourquoi il n’a pas été repris dans la dernière liste de Ronald Koeman en sélection. Il joue trop pour lui et il a le don de dribbler quand il doit faire la passe ou de faire la passe lorsqu’il doit dribbler.”

Des propos forts qui doivent être tempérés par une réalité : Lang aurait donné plus de passes décisives si ses équipiers avaient été plus adroits devant le but. On pense à Yaremchuk mais aussi à Buchanan, qui a souvent été servi parfaitement par le Néerlandais avant de louper son dernier geste. Les corners tirés par Lang sont également un modèle du genre. Et son langage corporel parfois à la limite de l’acceptable ne doit pas faire oublier cette réalité.

Il veut un transfert cet été

Une chose semble certaine : on arrive à la fin de l’histoire entre Lang et le Club Bruges. Qui dure déjà depuis le début de son prêt en provenance de l’Ajax en 2020. S’il appartient aux Blauw en Zwart depuis juillet 2021, l’ailier devrait s’envoler vers d’autres cieux contre un gros chèque lors du mercato estival. “Noa a un transfert en tête et veut passer un cap cet été,” a récemment précisé son entourage. Everton a été lié à Lang dans les médias anglais, tout comme les clubs de Leeds et l’AC Milan.

Mais avant de penser à partir, Lang n’a qu’une ambition : jouer les Champions playoffs. Pour ce faire, les Brugeois vont devoir réaliser le sans-faute d’ici la fin de la phase classique, à commencer par la réception de Seraing ce vendredi, tout en espérant un faux pas de Gand. Compliqué mais pas impossible. Surtout avec le Lang actuel.