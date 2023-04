Club Bruges : un départ de Vincent Mannaert n’est plus à exclure

Il forme depuis 2011 un duo gagnant avec Bart Verhaeghe. Ensemble, ils ont remporté cinq titres et révolutionné le Club Bruges. Mais Vincent Mannaert et le président ne sont plus inséparables. La ligne s’est fritée ces derniers mois. Selon Het Nieuwsblad, il existe une réelle possibilité que le CEO s’en aille à la fin de la saison, même si l’intéressé affirme dans Humo qu’il y a de “grandes chances qu’il soit encore là”.