Le Club Bruges a disputé “son meilleur match depuis longtemps” contre Westerlo mais a besoin d’un miracle pour accrocher le top 4

Le Club doit espérer un faux-pas de La Gantoise contre le KVO. Ce n'est pas gagné.

Et dire que si le Club Bruges avait converti ses occasions (20 tirs) au Kuipje, l’histoire aurait été tout autre. Non seulement est-il tombé sur un Sinan Bolat en grande forme, il a aussi fait preuve d’une grosse maladresse. Ferran Jutgla s’en voudra encore d’avoir loupé ce face-à-face. Et puis, Maxim De Cuyper, prêté par les Blauw en Zwart à Westerlo, a stoppé ce ballon sur la ligne. Pour jouer un mauvais tour à son club-parent. Roman Yaremchuk et Roméo Vermant n’ont pas non plus eu plus de succès dans le grand rectangle adverse. Il n’a manqué que la finition.

”C’était le meilleur Club Bruges depuis longtemps, a analysé De Mil. Mais nous ne nous sommes pas récompensés. Je ne veux entendre personne dire que c’est fini (pour les Champions playoffs) cette semaine. Il reste toujours un match à jouer.”

Le technique

Westerlo : Bolat ; Reynolds, Neustädter, Tagir, De Cuyper ; Matsuo (90e Perdichizzi), Fixelles (72e Vetokele), Chadli (65e Dierckx), Van Eenoo, Van den Keybus ; Vaesen (65e Madsen).

Club Bruges : Mignolet ; Mata, Mechele, Spileers, Meijer ; Skov Olsen (59e Nusa), Rits (83e Yaremchuk), Vanaken, Onyedika, Lang ; Jutgla (75e Vermant).

Arbitre : M. D’hondt.

Avertissements : Vaesen, Mechele, Fixelles, Jutgla, Dierckx, Mata, Van Eenoo.