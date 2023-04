Des Brugeois miraculés verront les Champions Playoffs: "Tenter de finir le plus haut possible

Pour intégrer le top 4, encore fallait-il que, d’une manière ou d’une autre, Ostende ramène miraculeusement un partage ou une victoire de La Gantoise. Dans les cordes depuis des semaines, le KVO partait, aux yeux de beaucoup, vers la Ghelamco Arena comme du pauvre bétail vers l’abattoir. Sauf que, même relégués et sur une série de cinq défaites, les Côtiers ont, contre toutes attentes, battu les Buffalos.

Le Jan Breydel a explosé. Comme il a rarement eu l’occasion de le faire en 2023. Le grand rival gantois est tombé face à une équipe en pleine crise. Et la saison est (un peu) sauvée : son dernier chapitre s’écrira en Champions playoffs. Un épilogue à la hauteur de la qualité de jeu proposée face à Eupen.

"Tout a fonctionné comme sur des roulettes, a calmement analysé De Mil. Ce n'est pas étonnant vu les progrès que nous avons effectués ces dernières semaines. Sauf que, cette fois, nous avons couplé cela à de l'efficacité. Le voyage continue. Les ambitions ? On va tenter de décrocher un billet européen et de finir le plus haut possible." Louis Janssen