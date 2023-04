Bonne nouvelle pour le Club Bruges : Antonio Nusa prolonge son contrat jusqu'en 2027

En septembre dernier, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à inscrire un but en Ligue des Champions à 17 ans et 149 jours lors de la victoire 0-4 des Brugeois à Porto.

"Ma première impression ici a immédiatement été bonne", a déclaré Nusa, cité dans le communiqué. "C'est un rêve de pouvoir jouer la Ligue des Champions et j'ai saisi ma chance. J'ai énormément travaillé pour cela."