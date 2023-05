Le Club a déjà enterré ses rêves de titre : “On ne sera pas champion mais on a encore des objectifs”

Le principal objectif sera d’essayer de dribbler une équipe en playoffs. Ce qui ne sera pas simple vu la prestation de dimanche. “Je retiens quand même de bonnes choses. On a très bien démarré le match et on a mérité de marquer le premier but. C’est dommage d’avoir vite pris l’égalisation parce qu’on n’était pas mis en difficulté. Il y avait quelque chose de plus à faire mais on a fait des erreurs trop importantes dans les deux rectangles.”

La plus flagrante, c’est quand Lang a oublié (ou n’a pas voulu faire l’effort) de suivre Munoz. Et le Colombien était seul pour reprendre le centre d’Arteaga et faire 1-1. De Mil n’a pas voulu citer le nom du Néerlandais mais il était fâché. “Dans un match du top, ce sont des détails ainsi qui font la différence. On doit suivre son homme jusqu’au bout. Lang ? Il était trop occupé avec l’arbitre et les histoires secondaires du match. Je lui ai dit à la pause. Contre un tel adversaire, il faut juste se focaliser sur le terrain. Noa doit encore apprendre ça.”